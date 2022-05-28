宏观市场表现：加密货币总市值为11945.91亿美元；24小时交易量：756.82亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格28821.29美元，24小时内下跌0.23%；ETH现报价格1767.43美元，24小时内上涨0.05%；BNB现报价格301.8美元，24小时内上涨0.97%。（数据来源：币安）

涨幅榜：ANC，现报价格为0.308美元，24小时内上涨39.43%；JUV，现报价格为4.96美元，24小时内上涨33.69%；BETA，现报价格为0.15136美元，24小时内上涨26.48%。

跌幅榜：CTXC，现报价格为0.1435美元，24小时内下跌11.91%；LDO，现报价格为1美元，24小时内下跌9.47%； PERL，现报价格为0.01822美元，24小时内下跌7.37%。

成交量：BTC，24小时内成交量达302亿美元；ETH，24小时内成交量达185亿美元；BCH，24小时内成交量达22亿美元。（数据来源：币安）

当前恐慌与贪婪指数：13（24小时前为12），等级仍为极度恐慌。

注：数值越小，表示群众对于市场越悲观，市场情绪恐慌。数值越大，表示群众对于市场越乐观，市场情绪贪婪。0至24为极度恐慌，25至49为恐慌，50至74为贪婪，75至100为极度贪婪。（数据来源：Alternative.me）

BTC多空比：24小时内，多单占比49.77%，空单占比50.23%，多空单比例为0.99%。（数据来源：Coinglass）