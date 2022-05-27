宏观市场表现：加密货币总市值为11975.63亿美元；24小时交易量：1063.55亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格28904.58美元，24小时内下跌0.46%；ETH现报价格1766.09美元，24小时内下跌3.15%；BNB现报价格300美元，24小时内下跌3.54%。（数据来源：币安）

涨幅榜：CTXC，现报价格为0.1604美元，24小时内上涨28.63%；LDO，现报价格为1.112美元，24小时内上涨17.30%；PHB，现报价格为0.0000046美元，24小时内上涨12.20%。

跌幅榜：ANC，现报价格为0.22135美元，24小时内下跌29.33%；FIS，现报价格为0.3177美元，24小时内下跌29.29%； RAD，现报价格为2.17美元，24小时内下跌19.57%。

成交量：BTC，24小时内成交量达422亿美元；ETH，24小时内成交量达279亿美元；BNB，24小时内成交量达28亿美元。（数据来源：币安）

当前恐慌与贪婪指数：12（24小时前亦为12），等级仍为极度恐慌。

注：数值越小，表示群众对于市场越悲观，市场情绪恐慌。数值越大，表示群众对于市场越乐观，市场情绪贪婪。0至24为极度恐慌，25至49为恐慌，50至74为贪婪，75至100为极度贪婪。（数据来源：Alternative.me）

BTC多空比：24小时内，多单占比49.74%，空单占比50.26%，多空单比例为0.99%。（数据来源：Coinglass）