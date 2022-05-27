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STEPN联合创始人：在中国大陆并没有团队；下周会有重大更新上线

币安
2022-05-27 10:53
5月27日凌晨，Move to Earn应用STEPN宣布将清查中国大陆帐户。针对目前社区最关心的问题，STEPN联合创始人Yawn回应称，在中国大陆并没有团队，被带走调查更是无稽之谈。下周会有一个重大更新上线，相信这些谣言会不攻自破。
Yawn表示，“当我们团队越来越大并随着业务的扩展，我们深刻理解长期发展对我们的重要性。因为防作弊的需求，我们必须使用GPS位置作为防作弊校验，而GPS监管的确使得滴滴等大型企业面临同样问题，Nike甚至无法在中国大陆地区开展业务。我们作为华人背景创业者，非常理解大陆相关政策，我们一贯支持并遵守各国相关法律法规，如果有一天，在津巴布韦，肯尼亚或者韩国也有类似政策出台，我们也会依照当地法律遵守规则。我们相信随着Web3逐渐走入主流，监管政策也会真正逐渐的跟上行业的发展并给我们提供相应的指引……我们依旧相信Web3有着更好的未来，我们十分理解并且支持中国大陆的相关政策，我们会一如既往的拓展对Web3友好国家的市场，并逐步扩展我们对Web3基础设施的构建，让更多的非Web3用户有机会参与到我们生态中，进而成为Web3世界重要的一部分。我们希望用我们的方式为更多华人Web3创业者提供创业与业务拓展的经验与技巧。”（区块律动）
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