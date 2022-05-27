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币安早报：5月26日要闻一览
币安
2022-05-27 00:30
社群动态：
1.Trust Wallet 新增支持 Fantom，包括法币交易渠道以及 DApp 访问功能；
2.Terra 发布 Terra 2.0 空投细节，攻击后快照预计于5月27日4:00左右进行；
3币安公布支持 Terra 空投的细节：将于 5 月 30 日 17:45 恢复 LUNC 和 USTC 存取款；
4.Flash 休闲游戏平台 Kongregate 与 Immutable X 合作推出 4000 万美元开发者基金
产业要闻：
1.马斯克将收购推特的股权承诺总额提高至 335 亿美元；
2.电讯盈科和香港电讯将入驻The Sandbox元宇宙；
3.币安巴林获得巴林中央银行加密资产服务提供商（CASP）类别 4 许可证；
4.Pokémon Go开发公司Niantic：正在探索区块链游戏
政策法规：
1.萨尔瓦多总统：必须接受比特币付款的规定仅适用于大公司，目前尚未执行；
2.巴西联邦储备局：加密资产市场的巴西投资者必须缴纳个人所得税；
3.Tether推出与墨西哥比索挂钩的稳定币MXNT；
4.巴拉圭众议院通过规范加密挖矿和交易的法案
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