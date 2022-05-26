调查：缺乏对比特币的了解是人们不购买它的主要原因

Cash App母公司Block, Inc. 与Wakefield Research合作进行了一项国际调研，该调查于1-2月进行，对14个国家的9,500人进行了问卷采访。结果表明，缺乏对比特币的了解是人们不购买它的主要原因。 51%的受访者表示，他们不购买比特币的主要原因是他们“对比特币了解不够”。其他主要原因包括网络安全和盗窃风险 (32%) 以及价格波动过大 (30%)。 在至少对加密货币有一定了解的受访者中，不购买比特币的主要原因是价格波动（30%）和“不确定的监管前景”（29%）。 在接受调查的国家中，尼日利亚、印度、越南和阿根廷对比特币的未来最为乐观，在调查参与者中，这些国家的受访者加密知识水平也最高。该研究还发现，一个人对加密货币的了解程度——或者至少自认为对它们了解多少——是衡量某人是否有可能在明年购买比特币的最有力指标。41%的受访者表示他们拥有“中等到专家水平”的加密知识，也表示他们可能会在明年购买比特币，相比之下，7.9%的人不了解比特币或认知非常有限。（The Block）

点击展开全文