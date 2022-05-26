Exchange
new
区块链和数字货币交易所
Academy
区块链及数字资产学习平台
Broker
低成本交易终端解决方案
机构和VIP服务
量身定制专业和专属服务
学习赚币
通过学习免费赚取加密货币
币安慈善
区块链助力公益
Cloud
一站式交易所解决方案
DEX
安全高效的去中心化数字资产交易平台
Labs
顶尖区块链项目孵化器
Research
机构级分析和报告
Trust Wallet
币安官方数字货币钱包
币安礼品卡
可定制化的数字货币礼品卡
币安直播
new
把区块链直播，带进您的生活
APIs
一组API Key，打开无限机会之门
一键买币
行情
交易
币安闪兑
币币闪兑，一键完成交易
现货交易
使用完整交易功能，买卖加密货币
杠杆交易
借币交易，放大收益
买币
快速转账并支持100多种支付方式
策略交易
简单操作，专业交易
交易挖矿
交易即挖矿，稳赚BNB。
粉丝代币
升级粉丝体验
衍生品
币安合约总览
查看数字货币衍生品的所有产品
尽责交易
了解如何在币安合约进行负责任的交易
U本位合约
多种以USDT或BUSD结算的永续或者季度交割合约
币本位合约
多种以数字货币结算的永续或者季度交割合约
欧式期权
欧式T型报价期权，自由做多做空
杠杆代币
杠杆配置零爆仓，财富凝聚轻松享
合约对战
预测涨跌并赢得积分
衍生品专区
VIP专属，离市场更近一步。
理财
币安理财
一站式投资服务
币安宝
您的专属存钱罐
Staking
轻松质押，更高回报
BNB收益池
一键获得BNB多重收益。
双币投资
投入所持数字货币享受更高收益
流动性挖矿
添加流动性，享做市收益。
定投计划
new
定投数字货币，享受自动生息。
币安矿池
服务矿工群体，提高挖矿收益
金融业务
币安VISA卡
在全球使用数字币兑换和支付
质押借币
借贷数字货币，即刻到账
币安支付
0手续费体验数字货币支付和转账
NFT
New
下载
English
USD
快讯
复制链接
创建图片
更多

调查：缺乏对比特币的了解是人们不购买它的主要原因

币安
2022-05-26 14:50
Cash App母公司Block, Inc. 与Wakefield Research合作进行了一项国际调研，该调查于1-2月进行，对14个国家的9,500人进行了问卷采访。结果表明，缺乏对比特币的了解是人们不购买它的主要原因。 51%的受访者表示，他们不购买比特币的主要原因是他们“对比特币了解不够”。其他主要原因包括网络安全和盗窃风险 (32%) 以及价格波动过大 (30%)。 在至少对加密货币有一定了解的受访者中，不购买比特币的主要原因是价格波动（30%）和“不确定的监管前景”（29%）。 在接受调查的国家中，尼日利亚、印度、越南和阿根廷对比特币的未来最为乐观，在调查参与者中，这些国家的受访者加密知识水平也最高。该研究还发现，一个人对加密货币的了解程度——或者至少自认为对它们了解多少——是衡量某人是否有可能在明年购买比特币的最有力指标。41%的受访者表示他们拥有“中等到专家水平”的加密知识，也表示他们可能会在明年购买比特币，相比之下，7.9%的人不了解比特币或认知非常有限。（The Block）
点击展开全文