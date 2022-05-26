宏观市场表现：加密货币总市值为12213亿美元；24小时交易量：793.9亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格29,104.58美元，24小时内下跌2.23%；ETH现报价格1827.45美元，24小时内下跌7.03%；BNB现报价格310.75美元，24小时内下跌5.76%。（数据来源：币安）

涨幅榜：FIS，现报价格为0.4663美元，24小时内上涨51.94%；UST，现报价格为0.08874美元，24小时内上涨29.11%；UFT，现报价格为0.276美元，24小时内上涨28.13%。

跌幅榜：BURGER，现报价格为0.769美元，24小时内下跌43.25%；CHESS，现报价格为0.318美元，24小时内下跌35.89%；ATM，现报价格为3.84美元，24小时内下跌27.82%。

成交量：BTC，24小时内成交量达305.64亿美元；ETH，24小时内成交量达165.25亿美元；BNB，24小时内成交量达22.69亿美元。（数据来源：币安）

当前恐慌与贪婪指数：12（24小时前为11），等级维持极度恐慌。

注：数值越小，表示群众对于市场越悲观，市场情绪恐慌。数值越大，表示群众对于市场越乐观，市场情绪贪婪。0至24为极度恐慌，25至49为恐慌，50至74为贪婪，75至100为极度贪婪。（数据来源：Alternative.me）