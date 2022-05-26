福布斯公布「30 Under 30 Asia 2022」榜单，金融、投资及科技领域多位加密从业者入选

福布斯公布了十个不同领域的亚洲 30 位 30 岁以下精英榜，入选的 Web3 从业者包括了 BreederDAO 联合创始人 Jeth Lorenz Ang、Renz Carlo Chong 和 Nicolo Alfonso Odulio；Xanpool 创始人 Jeffery Liu；DODO Labs 联合创始人 Diane Dai；Dragonfly Capital 合伙人 Mia Deng；Blockcrunch 创始人 Jason Choi；Sequoia Capital 合伙人 Augustus Ilag；Instadapp Labs 联合创始人 Samyak Jain 和 Sowmay Jain；Orca 联合创始人 Grace Kwan；Hyperithm 创始人 Lloyd Lee；Coin98 联合创始人 Nguyen The Vinh；Hashed 合伙人 Jun Park；Penrose Tech 联合创始人 Felix Xu 和 Xu Yemu；Astar Network 创始人 Sota Watanabe；SpaceChai 联合创始人 Zheng Zee。福布斯 30 位 30 岁以下精英榜涵盖了娱乐及体育领域；媒体、营销及广告领域；消费科技领域；金融及风投领域；艺术家；零售及电商领域；产业、基建和能源领域；企业技术领域；社会影响力以及健康与科技领域。