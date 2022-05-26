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币安早报：5月25日要闻一览
币安
2022-05-26 00:30
社群动态：
1.Terra新链提案1623投票已获通过
2.Terra：新Terra Core最终版本已发布，将在5月27日启动新链
3.币安：正在与 Terra 团队密切合作制定恢复计划；
4.STEPN与Alchemy Pay达成合作，将支持GMT线下支付；
5.YFII核心开发者：YFII未增发也没有被攻击
1.Terra新链提案1623投票已获通过
2.Terra：新Terra Core最终版本已发布，将在5月27日启动新链
3.币安：正在与 Terra 团队密切合作制定恢复计划；
4.STEPN与Alchemy Pay达成合作，将支持GMT线下支付；
5.YFII核心开发者：YFII未增发也没有被攻击
产业要闻：
1.Twitter宣布将其媒体网站更名为“Twitter Create”；
2.外媒：Ripple将在SEC对其诉讼结束后探索IPO；
3.Polygon首席执行官：将启动”无上限“基金帮助Terra的项目转移至Polygon；
4.a16z推出新加密基金，规模45亿美元，系迄今为止最大加密基金
1.Twitter宣布将其媒体网站更名为“Twitter Create”；
2.外媒：Ripple将在SEC对其诉讼结束后探索IPO；
3.Polygon首席执行官：将启动”无上限“基金帮助Terra的项目转移至Polygon；
4.a16z推出新加密基金，规模45亿美元，系迄今为止最大加密基金
政策法规：
1.美国参议员：综合性加密货币法案最快将于下周推出；
2.中非共和国推出官方加密中心：钱包/NFT/元宇宙均在内；
3.韩国金融监管局将实施对虚拟资产的风险评估工作；
4.赵长鹏会见哈萨克斯坦总统，币安与该国相关部门签署合作协定
1.美国参议员：综合性加密货币法案最快将于下周推出；
2.中非共和国推出官方加密中心：钱包/NFT/元宇宙均在内；
3.韩国金融监管局将实施对虚拟资产的风险评估工作；
4.赵长鹏会见哈萨克斯坦总统，币安与该国相关部门签署合作协定
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