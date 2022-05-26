币安早报：5月25日要闻一览

社群动态：

1.Terra新链提案1623投票已获通过

2.Terra：新Terra Core最终版本已发布，将在5月27日启动新链

3.币安：正在与 Terra 团队密切合作制定恢复计划；

4.STEPN与Alchemy Pay达成合作，将支持GMT线下支付；

5.YFII核心开发者：YFII未增发也没有被攻击

产业要闻：

1.Twitter宣布将其媒体网站更名为“Twitter Create”；

2.外媒：Ripple将在SEC对其诉讼结束后探索IPO；

3.Polygon首席执行官：将启动”无上限“基金帮助Terra的项目转移至Polygon；

4.a16z推出新加密基金，规模45亿美元，系迄今为止最大加密基金

政策法规：

1.美国参议员：综合性加密货币法案最快将于下周推出；

2.中非共和国推出官方加密中心：钱包/NFT/元宇宙均在内；

3.韩国金融监管局将实施对虚拟资产的风险评估工作；

4.赵长鹏会见哈萨克斯坦总统，币安与该国相关部门签署合作协定