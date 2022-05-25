宏观市场表现：加密货币总市值为12944.98亿美元；24小时交易量：600.71亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格29,524.68美元，24小时内上涨0.82%；ETH现报价格1,948.55美元，24小时内下跌1.22%；BNB现报价格325.6美元，24小时内上涨0.68%。（数据来源：币安）

涨幅榜：BURGER，现报价格为1.264美元，24小时内上涨98.43%；ATM，现报价格为5.36美元，24小时内上涨68.03%；CHESS，现报价格为0.473美元，24小时内上涨56.62%。

跌幅榜：YFII，现报价格为798.0美元，24小时内下跌32.60%；BETA，现报价格为0.15288美元，24小时内下跌22.67%；ANC，现报价格为0.3069美元，24小时内下跌18.78%。

成交量：USDT，24小时内成交量达545.06亿美元；BTC，24小时内成交量达290.56亿美元；ETH，24小时内成交量达139.42亿美元。（数据来源：币安）

当前恐慌与贪婪指数：11（24小时前为12），等级为极度恐慌。

BTC多空比：24小时内，多单占比56.56%，空单占比43.44%，多空单比例为1.3%。（数据来源：Coinglass）