币安早报：5月24日要闻一览

社群动态：

1. 韩国金融监管局将对Terra相关金融服务公司进行现场检查；

2. 韩国金融服务委员会计划制定稳定币和DeFi相关监管法规；

3. Terraform Labs员工涉嫌挪用公款，韩国警方正在调查；

4. LUNA的韩国投资者达28万人，持有量达809亿枚；

5. 灰度CEO：最近的加密货币抛售现象并没有阻止投资者。

产业要闻：

1. 币安最早将于 6 月在迪拜推出支付和交易服务；

2. 区块链碳信用交易平台Flowcarbon完成7000万美元融资，a16z领投。

政策法规：

1. 澳大利亚新任总理：将加密货币监管列为三大优先事项之一；

2. 欧洲央行：加密风险可能会蔓延到更广泛的经济中；

3. 中非共和国公布创建加密中心的计划，包括构建加密岛和数字钱包。

