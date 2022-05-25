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币安早报：5月24日要闻一览
币安
2022-05-25 00:30
社群动态：
1. 韩国金融监管局将对Terra相关金融服务公司进行现场检查；
2. 韩国金融服务委员会计划制定稳定币和DeFi相关监管法规；
3. Terraform Labs员工涉嫌挪用公款，韩国警方正在调查；
4. LUNA的韩国投资者达28万人，持有量达809亿枚；
5. 灰度CEO：最近的加密货币抛售现象并没有阻止投资者。
1. 韩国金融监管局将对Terra相关金融服务公司进行现场检查；
2. 韩国金融服务委员会计划制定稳定币和DeFi相关监管法规；
3. Terraform Labs员工涉嫌挪用公款，韩国警方正在调查；
4. LUNA的韩国投资者达28万人，持有量达809亿枚；
5. 灰度CEO：最近的加密货币抛售现象并没有阻止投资者。
产业要闻：
1. 币安最早将于 6 月在迪拜推出支付和交易服务；
2. 区块链碳信用交易平台Flowcarbon完成7000万美元融资，a16z领投。
1. 币安最早将于 6 月在迪拜推出支付和交易服务；
2. 区块链碳信用交易平台Flowcarbon完成7000万美元融资，a16z领投。
政策法规：
1. 澳大利亚新任总理：将加密货币监管列为三大优先事项之一；
2. 欧洲央行：加密风险可能会蔓延到更广泛的经济中；
3. 中非共和国公布创建加密中心的计划，包括构建加密岛和数字钱包。
1. 澳大利亚新任总理：将加密货币监管列为三大优先事项之一；
2. 欧洲央行：加密风险可能会蔓延到更广泛的经济中；
3. 中非共和国公布创建加密中心的计划，包括构建加密岛和数字钱包。
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