宏观市场表现：加密货币总市值为12596.1亿美元；24小时交易量：806.3亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格29389.61美元，24小时内下跌3.70%；ETH现报价格1979.12美元，24小时内下跌4.88%；BNB现报价格324.40美元，24小时内下跌2.47%。（数据来源：币安）

涨幅榜：BETA，现报价格为0.19958美元，24小时内上涨64.86%；MIR，现报价格为0.40947美元，24小时内上涨38.27%；ACH，现报价格为0.02572美元，24小时内上涨33.89%。

跌幅榜：BTG ，现报价格为24.47美元，24小时内下跌25.53%；OG，现报价格为2.73美元，24小时内下跌22.30%； REP，现报价格为10.49美元，24小时内下跌20.77%。

成交量：BTC，24小时内成交量达309亿美元；ETH，24小时内成交量达150亿美元；BCH，24小时内成交量达25亿美元。（数据来源：币安）

当前恐慌与贪婪指数：12（24小时前亦为10），等级仍为极度恐慌。

注：数值越小，表示群众对于市场越悲观，市场情绪恐慌。数值越大，表示群众对于市场越乐观，市场情绪贪婪。0至24为极度恐慌，25至49为恐慌，50至74为贪婪，75至100为极度贪婪。（数据来源：Alternative.me）

BTC多空比：24小时内，多单占比48.4%，空单占比51.6%，多空单比例为0.94%。（数据来源：Coinglass）