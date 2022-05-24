复制链接
创建图片
更多
币安早报：5月23日要闻一览
币安
2022-05-24 00:30
社群动态：
1.韩国警方采取措施寻求冻结LFG资产，此前报道，韩国或要求当地加密货币交易所在 LUNA 崩盘事件中承担责任；
2.TNS：正将 .ust 域名迁移至 Terra 2.0，用户需将挂单出售的域名转回钱包；
3.韩国加密货币交易所在莱特币启动隐私协议后对用户发出警告
1.韩国警方采取措施寻求冻结LFG资产，此前报道，韩国或要求当地加密货币交易所在 LUNA 崩盘事件中承担责任；
2.TNS：正将 .ust 域名迁移至 Terra 2.0，用户需将挂单出售的域名转回钱包；
3.韩国加密货币交易所在莱特币启动隐私协议后对用户发出警告
产业要闻：
1.电商巨头eBay与NFT平台OneOf合作发行首个NFT系列；
2.奢侈品牌巴黎世家将在美国提供加密货币支付方式；
3.Crypto Valley VC将推出非洲区块链投资基金，将筹资1000万至5000万美元
1.电商巨头eBay与NFT平台OneOf合作发行首个NFT系列；
2.奢侈品牌巴黎世家将在美国提供加密货币支付方式；
3.Crypto Valley VC将推出非洲区块链投资基金，将筹资1000万至5000万美元
政策法规：
1.南非央行官员：数字兰特可以降低跨境支付成本，但其推出仍需几年时间
1.南非央行官员：数字兰特可以降低跨境支付成本，但其推出仍需几年时间
点击展开全文