币安早报：5月23日要闻一览

社群动态：

1.韩国警方采取措施寻求冻结LFG资产，此前报道，韩国或要求当地加密货币交易所在 LUNA 崩盘事件中承担责任；

2.TNS：正将 .ust 域名迁移至 Terra 2.0，用户需将挂单出售的域名转回钱包；

3.韩国加密货币交易所在莱特币启动隐私协议后对用户发出警告

产业要闻：

1.电商巨头eBay与NFT平台OneOf合作发行首个NFT系列；

2.奢侈品牌巴黎世家将在美国提供加密货币支付方式；

3.Crypto Valley VC将推出非洲区块链投资基金，将筹资1000万至5000万美元

政策法规：

1.南非央行官员：数字兰特可以降低跨境支付成本，但其推出仍需几年时间

