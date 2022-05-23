宏观市场表现：加密货币总市值为13055.57亿美元；24小时交易量：672.55亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格30,500.85美元，24小时内上涨1.08%；ETH现报价格2,076.05美元，24小时内上涨2.38%；BNB现报价格331.8美元，24小时内上涨3.98%。（数据来源：币安）’

涨幅榜：OG，现报价格为3.533美元，24小时内上涨86.54%；ANC，现报价格为0.30854美元，24小时内上涨82.80%；REP，现报价格为13.21美元，24小时内上涨74.74%。

跌幅榜：ACM，现报价格为4.412美元，24小时内下跌15.59%；XEM，现报价格为0.0585美元，24小时内下跌13.20%；CITY，现报价格为6.38美元，24小时内下跌11.51%。

成交额：BTC，24小时内成交额达12.23亿美元；LUNA，24小时内成交额达11.92亿美元；ETH，24小时内成交额达8.69亿美元。（数据来源：币安）

当前恐慌与贪婪指数：10（24小时前为14），恐慌程度略微上升，等级维持极度恐慌。

BTC多空比：24小时内，多单占比49.51%，空单占比50.49%，多空单比例为0.98%。（数据来源：Coinglass）