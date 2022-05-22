中办、国办：发展数字化文化消费新场景，加快文化产业数字化布局

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》。《意见》提出了8项重点任务： 一是统筹利用文化领域已建或在建数字化工程和数据库所形成的成果，关联形成中华文化数据库。 二是夯实文化数字化基础设施，依托现有有线电视网络设施、广电5G网络和互联互通平台，形成国家文化专网。 三是鼓励多元主体依托国家文化专网，共同搭建文化数据服务平台。 四是鼓励和支持各类文化机构接入国家文化专网，利用文化数据服务平台，探索数字化转型升级的有效途径。 五是发展数字化文化消费新场景，大力发展线上线下一体化、在线在场相结合的数字化文化新体验。 六是统筹推进国家文化大数据体系、全国智慧图书馆体系和公共文化云建设，增强公共文化数字内容的供给能力，提升公共文化服务数字化水平。 七是加快文化产业数字化布局，在文化数据采集、加工、交易、分发、呈现等领域，培育一批新型文化企业，引领文化产业数字化建设方向。 八是构建文化数字化治理体系，完善文化市场综合执法体制，强化文化数据要素市场交易监管。（新华社）

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