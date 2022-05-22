a16z最新报告：Web3用户数到2031年将达10亿，区块链就像过去十年的移动电话

a16z发布了一份报告，对加密行业的当前趋势和状态进行了年度概述。该文件重申了a16z对Web3看好的态度，预测2031年，Web3的用户数将达10亿。

1. Web3更加公平 Web3提供的经济条件比像Meta这样的Web2巨头公平得多。根据其数据，在2021年，基于以太坊的NFT的销售额，加上OpenSea支付给创作者的版税，总计39亿美元——比Meta在2022年支付给创作者的报酬高出四倍。

2. 以太坊仍处于主导地位，但面临挑战 以太坊领先于其他Layer-1区块链，如Solana、Fantom等。以太坊拥有近4000名月度活跃开发者，领先于其主要竞争对手Solana的1000人。然而，以太坊强调去中心化而非规模化，使得其他网络在较低费用和较好性能的优势下对用户更具吸引力。

3. 现在还处于早期阶段 a16z将Web3与互联网的早期商业应用进行了比较，其规模在700万至5000万之间。文件指出：“互联网在2005年达到了10亿用户的规模，就是Web2开始在Facebook和YouTube等未来巨头的创立中形成的时候。”

此外，a16z将区块链视为“热门产品”，就像90年代和2000年的个人电脑和宽带以及过去十年的移动电话一样，且a16z预测，在这场竞争中会有“多方赢家”。（CryptoPotato）