宏观市场表现：加密货币总市值为12800.07亿美元；24小时交易量：558.65亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格29848.96美元，24小时内上涨2.03%；ETH现报价格2013.99美元，24小时内上涨2.29%；BNB现报价格317.1美元，24小时内上涨3.53%。（数据来源：币安）

涨幅榜：ANC，现报价格为0.15629美元，24小时内上涨82.99%；LUNA，现报价格为0.00019925美元，24小时内上涨81.90%；REP，现报价格为9.75美元，24小时内上涨39.09%。

跌幅榜：SNM，现报价格为0.0631美元，24小时内下跌13.88%； ACM，现报价格为4.99美元，24小时内下跌10.03%； IDEX，现报价格为0.0922美元，24小时内下跌9.3%。

成交量：BTC，24小时内成交量达195亿美元；ETH，24小时内成交量达93亿美元；BCH，24小时内成交量达26亿美元。（数据来源：币安）

当前恐慌与贪婪指数：14（24小时前为13），等级仍为极度恐慌。

注：数值越小，表示群众对于市场越悲观，市场情绪恐慌。数值越大，表示群众对于市场越乐观，市场情绪贪婪。0至24为极度恐慌，25至49为恐慌，50至74为贪婪，75至100为极度贪婪。（数据来源：Alternative.me）

BTC多空比：24小时内，多单占比51.21%，空单占比48.79%，多空单比例为1.05%。（数据来源：Coinglass）