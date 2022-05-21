Do Kwon：Terraform Labs在韩国没有未缴税款

Terraform Labs首席执行官Do Kwon今天在Twitter上表示，他的公司在韩国已经没有纳税义务，以此作为对有关“LFG拖欠韩国税务机关7800万美元税款”报道的回应。 此前有报道称，韩国当局正在调查Do Kwon及其Terraform Labs拖欠的超过7800万美元的企业税。当Terra匿名分析师兼评论员FatMan质疑该报道的准确性时，Do Kwon做出了回应。 Do Kwon称：“我们在韩国没有未付的税款。”他还表示，在面临税务调查后，该公司已经全额缴纳了税款。 他补充道：“我们很乐意尽最大努力参与任何诉讼或监管调查——我们没有什么要隐瞒的。”除了对该公司的税收状况发表评论外，Do Kwon表示，他的确切位置自2021年12月以来一直是新加坡。 此前5月19日消息，Naver报道称，韩国税务机关准备向Luna Foundation Guard（LFG）追加征收1000亿韩元（约7800万美元）税款。据悉，LFG被视为韩国法人，因为虽然其在新加坡成立，但实际管理在韩国国内。（The Block）