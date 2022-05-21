机构需求减弱正迫使高收益加密货币计息账户大幅降息

随着机构借贷需求的减少，一些平台上加密货币持仓回报率已降至一年多以来的最低水平，削弱了该市场对较小投资者最具吸引力的卖点之一。 自2020年以来，BlockFi和Celsius等加密货币借贷平台经历了惊人的增长，通过向个人投资者提供从几个百分点到高达17%的收益率，吸引了数百万客户。这些平台吸收存款，并将其借给机构投资者，将大部分收益返还给客户。根据BlockFi的数据，通过这项业务，仅在2020年，其管理的资产就增加了1711%。其竞争对手Nexo和Celsius也经历了巨大的增长，其中Celsius在不到一年的时间里管理资产增加了1900%以上。 截至2021年3月，BlockFi通过其计息账户持有147亿美元的资产，而Nexo和Celsius则分别持有超过120亿美元和200亿美元的资产。 如今，由于加密货币价格停滞不前，机构的借款需求减弱，许多此类公司正在削减支付给客户的回报。例如，BlockFi之前向持有一枚以上比特币的用户提供6.25%的利息。现在，它对持有0.35 BTC的用户提供1% - 3%的利息，对更多金额提供0.1%的额外利息。同样，Celsius也将回报率从6.2%调整3.05%。（The Block）