美国国会议员Byron Donalds、Warren Davidson、Young Kim、David Schweikert、Tom Emmer周五共同提交新法案“The House Companion of the Financial Freedom Act of 2022”,旨在保护美国投资者将比特币等加密货币添加到401(k)退休计划中的能力。

如果获得通过,该法案将阻止美国劳工部对401(k) 账户持有人可选择的投资类型的限制。

据此前报道,富达投资计划允许退休储蓄者将其比特币存入401(k)账户,美国劳工部对该计划表示不满。此外,美国参议员Elizabeth Warren和Tina Smith致信富达投资首席执行官Abigail Johnson,对该计划提出质疑称,加密资产是一场有风险和投机性的赌博,担心数百万美国人的退休储蓄需要承担这些风险。(Decrypt)