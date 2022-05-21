币安早报：5月20日要闻一览

社群动态：

1. V神：若沒任何问题，以太坊合并将在8月发生；

2. 上周UST和Luna崩盘期间，Anchor上发生超10亿美元清算。

产业要闻：

1. Twitter高管：并购交易正如预期进行，不会让马斯克在改变并购金额。

政策法规：

1. G7：加密资产应与传统金融资产遵循相同标准；

2. G7财长公报草案：敦促金融稳定理事会（FSB）推进加密资产全面监管；

3. 韩国政府将于5月24日召集当地五大交易所就LUNA事件召开紧急会议；

4. 英国金融监管机构及财政部将审查 Terra 的崩溃，并对加密资产制定新规则；

5. 澳大利亚联邦银行：暂停加密货币交易试点，称需要更多监管。