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币安早报：5月20日要闻一览
币安
2022-05-21 00:30
社群动态：
1. V神：若沒任何问题，以太坊合并将在8月发生；
2. 上周UST和Luna崩盘期间，Anchor上发生超10亿美元清算。
1. V神：若沒任何问题，以太坊合并将在8月发生；
2. 上周UST和Luna崩盘期间，Anchor上发生超10亿美元清算。
产业要闻：
1. Twitter高管：并购交易正如预期进行，不会让马斯克在改变并购金额。
1. Twitter高管：并购交易正如预期进行，不会让马斯克在改变并购金额。
政策法规：
1. G7：加密资产应与传统金融资产遵循相同标准；
2. G7财长公报草案：敦促金融稳定理事会（FSB）推进加密资产全面监管；
3. 韩国政府将于5月24日召集当地五大交易所就LUNA事件召开紧急会议；
4. 英国金融监管机构及财政部将审查 Terra 的崩溃，并对加密资产制定新规则；
5. 澳大利亚联邦银行：暂停加密货币交易试点，称需要更多监管。
1. G7：加密资产应与传统金融资产遵循相同标准；
2. G7财长公报草案：敦促金融稳定理事会（FSB）推进加密资产全面监管；
3. 韩国政府将于5月24日召集当地五大交易所就LUNA事件召开紧急会议；
4. 英国金融监管机构及财政部将审查 Terra 的崩溃，并对加密资产制定新规则；
5. 澳大利亚联邦银行：暂停加密货币交易试点，称需要更多监管。
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