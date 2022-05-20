BIS报告：监管机构应重点规范分类账，而不是个人加密提供商

一份为国际清算银行（BIS）撰写的工作报告发现，使用分布式账本技术（DLT）来降低跨境支付成本，要求监管机构停止关注银行等单个实体，而开始关注整个去中心化的网络。 国际标准制定者希望简化目前笨重而昂贵的跨境汇款系统，但要释放区块链技术的潜力，首先他们可能需要背离传统上认为由单一中心参与者负责的规则。 卢森堡大学教授Dirk Zetzsche领导的团队在撰写的工作论文中指出：“加强跨境支付是一个多方面的问题，需要综合性的方法，而DLT可能是解决这些低效问题的一种方法。但金融法规传统上假设职能集中在一个实体中。” 这触及了监管机构和加密世界经常发生此类冲突的症结所在。传统的金融监管主要针对银行等机构，要把区块链支付或智能合约硬塞进这种模式并不容易。在实践中，监管机构倾向于寻找能够承担反洗钱检查等义务的中介机构，例如提供加密货币交易或钱包服务的机构。 Zetzsche表示，这种情况可能需要改变——将规则转换为另一种心态，即默认情况下，你管理的不是单个节点，而是整个分布式系统。报告作者认为，在研究系统如何做出决策和管理风险等问题时，以及在任何其他情况下，由于DLT的透明度或安全性，它将提高效率时，监管机构应将重点放在分类账上，开发商应在监管机构必须确定的运营计划中提前列出确切的细节。（CoinDesk）