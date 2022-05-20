宏观市场表现：加密货币总市值为1.29兆美元；24小时交易量：834.4亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格30274.78美元，24小时内上涨3.47%；ETH现报价格2039.74美元，24小时内上涨4.90%；BNB现报价格309.17美元，24小时内上涨3.29%。（数据来源：币安）

涨幅榜：KP3R，现报价格为167.36美元，24小时内上涨44.42%；PORTO，现报价格为2.6135美元，24小时内上涨43.93%；LOKA，现报价格为1.3277美元，24小时内上涨36.82%。

跌幅榜：UST，现报价格为0.0694961美元，24小时内下跌15.18%；NXS，现报价格为0.000005美元，24小时内下跌13.7%；NAS，现报价格为0.0000033美元，24小时内下跌13.16%。

成交量：BTC，24小时内成交量达344.84亿美元；ETH，24小时内成交量达170.32亿美元；BNB，24小时内成交量达15.94亿美元。（数据来源：币安）

当前恐慌与贪婪指数：13（24小时前亦为13），等级仍为极度恐慌。

注：数值越小，表示群众对于市场越悲观，市场情绪恐慌。数值越大，表示群众对于市场越乐观，市场情绪贪婪。0至24为极度恐慌，25至49为恐慌，50至74为贪婪，75至100为极度贪婪。（数据来源：Alternative.me）