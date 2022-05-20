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币安早报：5月19日要闻一览
币安
2022-05-20 00:30
社群动态：
1.韩媒：Do Kwon在LUNA完全崩盘前曾试图逃离韩国，并被指控逃税；
2.APECoin DAO 推出 NFT 发行平台 Ape Drops 的提案已获得通过”；
3.币安App集成Venus Protocol小程序，开放去中心化借贷功能
4.Terra生态域名服务TNS表示支持Terra 2.0
1.韩媒：Do Kwon在LUNA完全崩盘前曾试图逃离韩国，并被指控逃税；
2.APECoin DAO 推出 NFT 发行平台 Ape Drops 的提案已获得通过”；
3.币安App集成Venus Protocol小程序，开放去中心化借贷功能
4.Terra生态域名服务TNS表示支持Terra 2.0
产业要闻：
1.Ripple将投入1亿美元用于注于碳中和市场，以实现淨零碳排；
2.The Sandbox 收购全栈开发技术公司 Cualit，以加速其 Web3和元宇宙发展
1.Ripple将投入1亿美元用于注于碳中和市场，以实现淨零碳排；
2.The Sandbox 收购全栈开发技术公司 Cualit，以加速其 Web3和元宇宙发展
政策法规：
1.美SEC主席寻求美国国会提供更多执行预算，旨在要求加密交易平台进行注册；
2.巴拿马总统：希望通过加密货币法案防止洗钱行为；
3.SWIFT确认正在与Capgemini合作进行CBDC相关跨境支付测试
4.韩国税务机关准备向 LFG 追加征收 7800 万美元税款
1.美SEC主席寻求美国国会提供更多执行预算，旨在要求加密交易平台进行注册；
2.巴拿马总统：希望通过加密货币法案防止洗钱行为；
3.SWIFT确认正在与Capgemini合作进行CBDC相关跨境支付测试
4.韩国税务机关准备向 LFG 追加征收 7800 万美元税款
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