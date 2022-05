币安 US 任命前美国司法部审判律师 Krishna Juvvadi 担任副总裁兼法律主管,负责公司法务部的日常运营,并向币安US 总法律顾问 Norman Reed 汇报工作,Norman Reed 曾在美国证券交易委员会、纽约联邦储备银行、以及加密货币和金融科技领域工作。据币安 US 发言人称,法律主管是币安 US 新设立的职位,这意味着 Krishna Juvvadi 没有取代任何人。(The Block)