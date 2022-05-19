Terra验证者抨击：Do Kwon提出的分叉提案投票管理是“独裁模式”

Terra验证者Allnodes投票反对Do Kwon重振该网络的计划，并抨击投票的管理方式未达到去中心化。Allnodes首席执行官兼创始人Konstantin Boyko-Romanovsky直言：“我们不喜欢这个提案，整个治理过程看起来像独裁模式。似乎在投票结束之前，新链的推出就已经决定好了。”虽然大多数验证者到目前为止投票支持该计划，但更广泛的Terra社区中的许多人表达了担忧。Boyko-Romanovsky则表示，投票的管理方式违背了加密货币的去中心化精神。

Allnodes是投票反对该计划的五个验证者之一，代表Terra网络用于投票的LUNA质押代币的1.49%。目前，19.7%的人投票反对该计划。如果6天后（5月25日）投票结束时，这一比例上升到33.4%以上，投票就不会通过。值得一提的是，在主要投票之前，Terra治理论坛进行了初步投票。近7000人参与了投票，91%的人反对分叉的想法。Boyko-Romanovsky对此表示：“90%的活跃社区反对分叉，但创始人仍然在不听取社区意见的情况下推行自己的观点。”（The Block）