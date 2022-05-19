宏观市场表现：加密货币总市值为12769.45亿美元；24小时交易量：889.43亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格29,251.72美元，24小时内下跌1.89%；ETH现报价格1,947.00美元，24小时内下跌3.97%；BNB现报价格299.0美元，24小时内下跌0.89%。（数据来源：币安）

涨幅榜：DIA，现报价格为0.694美元，24小时内上涨65.24%；REI，现报价格为0.0619美元，24小时内上涨46.34%；POND，现报价格为0.0116美元，24小时内上涨29.75%。

跌幅榜：LAZIO，现报价格为2.16美元，24小时内下跌28.57%；SANTOS，现报价格为3.955美元，24小时内下跌27.32%；UFT，现报价格为0.2256美元，24小时内下跌24.98%。

成交额：BTC，24小时内成交额达17.89亿美元；ETH，24小时内成交额达13.83亿美元；BUSD，24小时内成交额达11.75亿美元。（数据来源：币安）

当前恐慌与贪婪指数：13（24小时前为12），恐慌程度略微下降，等级维持极度恐慌。

BTC多空比：24小时内，多单占比48.18%，空单占比51.82%，多空单比例为0.93%。（数据来源：Coinglass）