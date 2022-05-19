Delphi Ventures在Terra危机中浮亏1000万美元

Delphi Digital在其官方博客中公布了其各个部门参与Terra的透明度。根据该博文，Delphi Ventures Master Fund在2021年第一季度在二级市场上购买了少量的LUNA代币（占资产净值的0.5%），其仅在最初购买后增加了敞口，目前处于巨额浮亏。即使以LUNA今年的最高价计算，LUNA和其他Terra资产也仅占Delphi Ventures资产净值的13%左右。在交易数量的基础上，Ventures的交易总数中只有不到5%是与Terra生态系统相关的公司或协议。这包括Delphi Ventures在2022年2月参与了的LFG融资，Delphi Ventures在其中投资了1000 万美元，根据目前的LUNA价格，这笔资金已完全亏损。Delphi Ventures在Terra危机期间中没有出售任何LUNA。此外，Delphi Research没有接受付费发表研究，仅通过Suberra收到的约20,000美元的UST付款，该笔资金未出售。Delphi Labs的主要资金来自Delphi Labs个人股东提供的内部资金。

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