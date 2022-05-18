宏观市场表现：加密货币总市值为12900.62亿美元；24小时交易量：900.67亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格29,824.64美元，24小时内下跌1.93%；ETH现报价格2,027.51美元，24小时内下跌2.76%；BNB现报价格301.6美元，24小时内下跌1.90%。（数据来源：币安）

涨幅榜：SANTOS，现报价格为5.341美元，24小时内上涨196.56%；LAZIO，现报价格为3.0288美元，24小时内上涨82.44%；PSG，现报价格为8.32美元，24小时内上涨62.18%。

跌幅榜：LTO，现报价格为0.1024美元，24小时内下跌15.02%；FIO，现报价格为0.0558美元，24小时内下跌14.15%；ANC，现报价格为0.12222美元，24小时内下跌12.42%。

成交额：BTC，24小时内成交额达18.34亿美元；ETH，24小时内成交额达12.40亿美元；BUSD，24小时内成交额达8.87亿美元。（数据来源：币安）

当前恐慌与贪婪指数：12（24小时前为8），恐慌程度略微下降，等级已连续四日维持极度恐慌。

BTC多空比：24小时内，多单占比49.39%，空单占比50.61%，多空单比例为0.98%。（数据来源：Coinglass）

