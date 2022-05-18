英伟达首席技术官：加密货币有四大特点

近日，英伟达首席技术官Michael Kagan在接受采访时谈虚拟世界：元宇宙、数据中心、加密货币等热点话题。

Michael Kagan称，加密货币是一种使用密码学原理来确保交易安全及控制交易单位创造的交易媒介，是数字货币（或称虚拟货币）的一种。它依据全世界的计算机运算一组方程式开源代码，通过计算机显卡、cpu大量的运算处理产生，并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。基于密码学的设计可以使加密货币只能被真实的拥有者转移或支付。 加密货币有四大特点，其一是国际认可，加密货币不受利率，汇率，交易费用或任何其他费用的约束，所以你可以在国际层面进行转账而不会遇到任何问题。其二，交易费用低。其三，交易保密最后，点对点交易。这是加密货币支付的主要资产之一，没有涉及中间商或第三方。

Michael Kagan虽然没有否定加密货币在虚拟世界中的重要地位，但他认为虚拟世界当前的任务是做好基础设施建设，暂时没有加密货币虚拟世界也会稳步推进，可当下有加密货币的虚拟世界也未变得更好。（ZDNet）