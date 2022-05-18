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币安早报：5月17日要闻一览
币安
2022-05-18 00:30
社群动态：
1. 韩国众多投资者准备联名起诉Do Kwon；
2. 90%的Terra社区成员反对Do Kwon提出的新重建计划；
3. Yuga Labs考虑将ApeCoin迁移至其他L1。
1. 韩国众多投资者准备联名起诉Do Kwon；
2. 90%的Terra社区成员反对Do Kwon提出的新重建计划；
3. Yuga Labs考虑将ApeCoin迁移至其他L1。
产业要闻：
1. 马斯克：除非推特证明虚假账户少于 5%，否则交易无法推进；
2. Twitter：承诺以约定价格与马斯克完成交易；
3. Layer 2跨链协议Zecrey获Binance Labs 600万美元战略投资。
1. 马斯克：除非推特证明虚假账户少于 5%，否则交易无法推进；
2. Twitter：承诺以约定价格与马斯克完成交易；
3. Layer 2跨链协议Zecrey获Binance Labs 600万美元战略投资。
政策法规：
1. 七国集团财长会议将讨论加密货币的监管问题；
2. 韩国国会拟推动LUNA事件的听证会，考虑让当地加密交易所高管及Do Kwon出席；
3. 韩国监管机构要求交易所提供LUNA的交易详细资料；
4. 美国国会研究机构CRS评估UST崩盘事件，称稳定币存在监管漏洞；
5. 美国SEC主席：加密货币投资者需要更多保护，需改善加密行业规则和信息披露。
1. 七国集团财长会议将讨论加密货币的监管问题；
2. 韩国国会拟推动LUNA事件的听证会，考虑让当地加密交易所高管及Do Kwon出席；
3. 韩国监管机构要求交易所提供LUNA的交易详细资料；
4. 美国国会研究机构CRS评估UST崩盘事件，称稳定币存在监管漏洞；
5. 美国SEC主席：加密货币投资者需要更多保护，需改善加密行业规则和信息披露。
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