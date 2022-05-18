币安早报：5月17日要闻一览

社群动态：

1. 韩国众多投资者准备联名起诉Do Kwon；

2. 90%的Terra社区成员反对Do Kwon提出的新重建计划；

3. Yuga Labs考虑将ApeCoin迁移至其他L1。

产业要闻：

1. 马斯克：除非推特证明虚假账户少于 5%，否则交易无法推进；

2. Twitter：承诺以约定价格与马斯克完成交易；

3. Layer 2跨链协议Zecrey获Binance Labs 600万美元战略投资。

政策法规：

1. 七国集团财长会议将讨论加密货币的监管问题；

2. 韩国国会拟推动LUNA事件的听证会，考虑让当地加密交易所高管及Do Kwon出席；

3. 韩国监管机构要求交易所提供LUNA的交易详细资料；

4. 美国国会研究机构CRS评估UST崩盘事件，称稳定币存在监管漏洞；

5. 美国SEC主席：加密货币投资者需要更多保护，需改善加密行业规则和信息披露。