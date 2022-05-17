宏观市场表现：加密货币总市值为13103.71亿美元；24小时交易量：831.4亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格30483.09美元，24小时内上涨1.94%；ETH现报价格2082.51美元，24小时内上涨2.29%；BNB现报价格306.7美元，24小时内上涨3.02%。（数据来源：币安）

涨幅榜：IDEX，现报价格为0.08274美元，24小时内上涨68.79%；FIO，现报价格为0.065美元，24小时内上涨44.77%；LTO，现报价格为0.1169美元，24小时内上涨29.6%。

跌幅榜：BIFI，现报价格为780美元，24小时内下跌9.99%；ONG，现报价格为0.4167美元，24小时内下跌9.92%；RAD，现报价格为2美元，24小时内下跌9.57%。

成交量：BTC，24小时内成交量达304亿美元；ETH，24小时内成交量达192亿美元；BCH，24小时内成交量达31亿美元。（数据来源：币安）

当前恐慌与贪婪指数：8（24小时前为14），恐慌程度显著上升，等级仍为极度恐慌。

注：数值越小，表示群众对于市场越悲观，市场情绪恐慌。数值越大，表示群众对于市场越乐观，市场情绪贪婪。0至24为极度恐慌，25至49为恐慌，50至74为贪婪，75至100为极度贪婪。（数据来源：Alternative.me）

BTC多空比：24小时内，多单占比50.32%，空单占比49.68%，多空单比例为1.01%。（数据来源：Coinglass）