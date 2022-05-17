币安早报：5月16日要闻一览

社群动态：

1.LFG 公布储备资金使用情况，大部分资金已用于回购 UST；

2.Do Kwon提出“Terra生态复兴计划2”；

3.孙宇晨：将向 23.6 万名 UST 散户投资者提供 1000 万枚 USDD 补偿；

4.Polygon Studios将帮助 Terra 项目迁移到 Polygon

产业要闻：

1.灰度推出首个欧洲ETF，将提供数字经济公司投资敞口；

2.外媒：Spotify开始在其平台上测试NFT；

3.阿里巴巴成全球最大区块链专利持有者



政策法规：

1.韩国新总统提出的提高加密货币收益税收门槛遭到反击；

2.澳大利亚税务局要求投资者在交易数字资产时需要报告损失或收益；

3. 葡萄牙财政部长：计划对加密货币征税