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币安早报：5月16日要闻一览
币安
2022-05-17 00:30
社群动态：
1.LFG 公布储备资金使用情况，大部分资金已用于回购 UST；
2.Do Kwon提出“Terra生态复兴计划2”；
3.孙宇晨：将向 23.6 万名 UST 散户投资者提供 1000 万枚 USDD 补偿；
4.Polygon Studios将帮助 Terra 项目迁移到 Polygon
1.LFG 公布储备资金使用情况，大部分资金已用于回购 UST；
2.Do Kwon提出“Terra生态复兴计划2”；
3.孙宇晨：将向 23.6 万名 UST 散户投资者提供 1000 万枚 USDD 补偿；
4.Polygon Studios将帮助 Terra 项目迁移到 Polygon
产业要闻：
1.灰度推出首个欧洲ETF，将提供数字经济公司投资敞口；
2.外媒：Spotify开始在其平台上测试NFT；
3.阿里巴巴成全球最大区块链专利持有者
政策法规：
1.韩国新总统提出的提高加密货币收益税收门槛遭到反击；
2.澳大利亚税务局要求投资者在交易数字资产时需要报告损失或收益；
3. 葡萄牙财政部长：计划对加密货币征税
1.灰度推出首个欧洲ETF，将提供数字经济公司投资敞口；
2.外媒：Spotify开始在其平台上测试NFT；
3.阿里巴巴成全球最大区块链专利持有者
政策法规：
1.韩国新总统提出的提高加密货币收益税收门槛遭到反击；
2.澳大利亚税务局要求投资者在交易数字资产时需要报告损失或收益；
3. 葡萄牙财政部长：计划对加密货币征税
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