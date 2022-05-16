LFG 公布储备资金使用情况，大部分资金已用于回购 UST

Luna Foundation Guard（LFG）公布储备资金，截至 2022 年 5 月 7 日，LFG 共持有 80394 枚比特币、39914 枚 BNB、697344 枚 UST、1691261 枚 LUNA 以及 USDT、USDC、AVAX 等资产。当 5 月 8 日 UST 开始脱锚时，LFG 开始使用储备金回购 UST，回购是通过将比特币直接转账给交易对手的方式进行以方便进行大宗交易。储备资金中，USDT 与 USDC 直接用于回购了超 5000 万枚 UST，比特币共动用了超 4500 枚，回购了超 15 亿枚 UST。5 月 10 日，Terraform Labs 接管了财务，并卖出 33206 枚比特币回购 11.64 亿枚 UST。5 月 12 日，LFG 将所有回购的 UST 兑换为 LUNA 进行质押以保护网络。目前 LFG 储备资金还剩余 313 枚比特币、18.47 亿枚 UST、超 2 亿枚 LUNA，BNB 及 AVAX 资产未动用。所有剩余资产将退回被标记为 LFG 的地址中，质押的 LUNA 也已解除质押并将在 20 天内退还。目前 LFG 正寻求使用剩余资产补偿 UST 用户的方法并将先补偿散户，但方式仍在讨论中。