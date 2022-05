灰度宣布推出首个欧洲 ETF(交易所交易基金) Grayscale Future of Finance UCITS ETF,将在伦敦证券交易所等欧洲交易所上市。据悉,GFOF UCITS ETF跟踪Bloomberg Grayscale Future of Finance指数表现,提供数字经济公司的投资敞口。Bloomberg Grayscale Future of Finance指数包括参与数字经济的资产管理公司、交易所、经纪公司和财富管理公司;提供技术解决方案以促进数字经济发展的组织;直接参与挖矿、能源管理和为数字资产生态系统提供动力的公司。(Globenewswire)

