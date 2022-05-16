币安早报：5月15日要闻一览

社群动态：

1.数据：持有1枚以上BTC的地址数量超过84万，创历史新高；

2.Jack Dorsey：不关注比特币价格，因为长远来看比特币定会升值；

3.CZ：币安并没有参加Luna的第二轮融资也并未获取任何UST

产业要闻：

1.德克萨斯州比特币矿企关闭以节省电网电力；

2.顶级电子游戏艺术家将于乌克兰官方慈善NFT平台MetaHistory发布NFT系列

政策法规：

1.印度央行官员：加密货币可能导致部分经济“美元化”，有违国家主权利益；

2.阿根廷参议院通过对包括加密在内的外国持有资产征税的法案；

3. 萨尔瓦多将比特币收益用于资助地热开发