币安早报：5月14日要闻一览

社群动态：

1. LFG仍有超过12亿美元的比特币储备下落不明；

2. 赵长鹏：Terra分叉不会给新链带来任何价值，并质疑储备BTC的去向；

3. DeFi 保险协议 InsurAce 发布 UST 脱钩报告并启动用户索赔程序；

4. 数据显示投资者因Terra持续崩盘开始转向其他稳定币；

5. BSC基金会发布"BSC Star"评审项目。

产业要闻：

1. Twitter CEO：马斯克收购推特这笔交易即将完成；

2. 阿联酋航空计划支持比特币支付，并在网站添加NFT交易。

政策法规：

1. 美SEC拟对WisdomTree比特币ETF申请寻求进一步评议；

2. 英国政府发言人：Terra 崩盘后将对稳定币采取进一步行动；

3. 尼日利亚发布加密新规，将数字资产归类为证券。