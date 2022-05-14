币安早报：5月13日要闻一览

社群动态：

1. Do Kwon提议重建Terra并公布发行10亿新LUNA代币方案；

2. Do Kwon：没有出售任何LUNA与UST获利，对受害者感到道歉；

3. LFG仍有超过12亿美元的比特币储备下落不明；

4. 赵长鹏：进行LUNA交易要极度谨慎；

5. Glassnode：本周稳定币供应发生近几年来第一次大规模收缩。

产业要闻：

1. 日本金融巨头野村控股已开始向亚洲客户提供比特币衍生品交易；

2. Meta正研究开发区块链和NFT等Web3技术，将探索单钱包跨平台支付体验。

政策法规：

1. 美国SEC主席重申加密资产是证券，应该受到监管；

2. 英国政府计划将稳定币纳入电子支付监管范围；

3. 美国参议院确认美联储主席鲍威尔赢得连任。