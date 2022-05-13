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币安早报：5月12日要闻一览
币安
2022-05-13 00:30
社群动态：
1.LUNA跌破0.1 BUSD；
2.Tether Treasury销毁30亿USDT；
3.币安下架 LUNA U本位永续合约；
4.比特币短时跌破28,000美元，创今年新低。
1.LUNA跌破0.1 BUSD；
2.Tether Treasury销毁30亿USDT；
3.币安下架 LUNA U本位永续合约；
4.比特币短时跌破28,000美元，创今年新低。
产业要闻：
1.富兰克林邓普顿计划在监管环境友好时提供加密相关ETF产品；
2.MicroStrategy的比特币账面损失已达3.3亿美元；
3.可再生能源数据中心开发商Soluna完成3500万美元融资。
1.富兰克林邓普顿计划在监管环境友好时提供加密相关ETF产品；
2.MicroStrategy的比特币账面损失已达3.3亿美元；
3.可再生能源数据中心开发商Soluna完成3500万美元融资。
政策法规：
1.美国财长耶伦：Terra是稳定币风险的真实例子，正在加紧制定稳定币风险报告；
2. 国际证券委员会主席：明年可能成立全球加密货币监管机构。
1.美国财长耶伦：Terra是稳定币风险的真实例子，正在加紧制定稳定币风险报告；
2. 国际证券委员会主席：明年可能成立全球加密货币监管机构。
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