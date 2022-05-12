币安早报：5月11日要闻一览

社群动态：

1.数据：比特币与纳斯达克科技股的 30 天相关性达 0.82，续创 2020 年 7 月以来新高；

2.Azuki创始人：将把3个项目的合约完全控制权移交给社区；

3.Terra提案寻求将UST稳定币铸币能力提高到12亿美元；

4.前美国SEC律师：SEC完全有理由调查UST

产业要闻：

1.Amber Group宣布进军元宇宙，将于三季度推出Web3平台Openverse；

2.三星电子副董事长：正在打造三星自己的元宇宙项目；

3.Meta与Polygon合作，进军Web3

政策法规：

1.美国财政部长耶伦指出UST的下滑，要求在2022年底之前制定新的稳定币立法；

2. 韩国计划明年颁布数字资产法案框架，并修订银行法以引入CBDC；

3. 美财政部副部长：稳定币需要遵守银行保密法和反洗钱要求；

4.金融稳定委员会 (FSB) 或将制定涵盖加密资产的全球法规