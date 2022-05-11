宏观市场表现：加密货币总市值为15652.64亿美元；24小时交易量：1031.11亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格31,528.13美元，24小时内上涨0.68%；ETH现报价格2,416.77美元，24小时内上涨1.97%；BNB现报价格312.4美元，24小时内下跌2.44%。（数据来源：币安）

涨幅榜：MKR，现报价格为1,615.0美元，24小时内上涨30.35%；PHB，现报价格为0.0000042美元，24小时内上涨13.53%；FLOW，现报价格为4.05美元，24小时内上涨8.58%。

跌幅榜：LUNA，现报价格为2.33美元，24小时内下跌92.24%；ANC，现报价格为0.182美元，24小时内下跌78.76%；UST，现报价格为0.4075美元，24小时内下跌54.90%。

成交量：BTC，24小时内成交量达811亿美元；ETH，24小时内成交量达460亿美元；USDT，24小时内成交量达1624亿美元。（数据来源：币安）

当前恐慌与贪婪指数：12（24小时前为10），等极维持极度恐慌。

注：数值越小，表示群众对于市场越悲观，市场情绪恐慌。数值越大，表示群众对于市场越乐观，市场情绪贪婪。0至24为极度恐惧，25至49为恐惧，50至74为贪婪，75至100为极度贪婪。（数据来源：Alternative.me）

BTC多空比：24小时内，多单占比50.56%，空单占比49.44%，多空单比例为1.02%。（数据来源：Coinglass）