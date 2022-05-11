美国环保组织联名呼吁政府实施更严格的比特币挖矿法规

绿色和平组织（Greenpeace）、Environmental Working Group等国家和地方非政府组织（NGO）周二联合致信美国白宫，呼吁拜登政府和美国国家当局实施法规，以遏制比特币挖矿对当地社区和生态系统的影响。

这封信呼吁美国环境保护局（EPA） 对工作量证明（PoW）挖矿业务进行严格审查；管理和预算办公室创建PoW挖矿名册以提高行业的透明度；能源部为PoW运营制定能效标准，研究如何实施功率密度限制，以及如何保护低成本公共电力不被PoW挖矿侵占等。

League of Conservation Voters、Friends of the Earth、Milwaukee Riverkeeper等其他环保组织也签署这份信。（CoinDesk）