币安早报：5月10日要闻一览

社群动态：

1.UST 价格直落，严重脱锚，LUNA大跌；

2.LFG将发行15亿美元贷款，以帮助稳定UST价格；

3.Azuki创始人承认一年内运营3个NFT项目，Azuki地板价一度跌至10 ETH。

产业要闻：

1.萨尔瓦多宣布新购买500比特币；

2.3支新的加密ETF本周将在澳大利亚开始交易；

3.韩国SK电讯旗下元宇宙ifland将新增加密货币经济系统，拟下半年进军80个国家；

4.币安成为巴西足球锦标赛Brasileirão独家加密赞助商。

政策法规：

1.美国财政部长耶伦：类似UST的资产正在带来风险，Stablecoin监管迫在眉睫；

2.印度考虑对加密服务征收28%的税；

3.牙买加将于今年夏天推出央行数字货币。