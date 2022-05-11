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币安早报：5月10日要闻一览
币安
2022-05-11 00:30
社群动态：
1.UST 价格直落，严重脱锚，LUNA大跌；
2.LFG将发行15亿美元贷款，以帮助稳定UST价格；
3.Azuki创始人承认一年内运营3个NFT项目，Azuki地板价一度跌至10 ETH。
1.UST 价格直落，严重脱锚，LUNA大跌；
2.LFG将发行15亿美元贷款，以帮助稳定UST价格；
3.Azuki创始人承认一年内运营3个NFT项目，Azuki地板价一度跌至10 ETH。
产业要闻：
1.萨尔瓦多宣布新购买500比特币；
2.3支新的加密ETF本周将在澳大利亚开始交易；
3.韩国SK电讯旗下元宇宙ifland将新增加密货币经济系统，拟下半年进军80个国家；
4.币安成为巴西足球锦标赛Brasileirão独家加密赞助商。
1.萨尔瓦多宣布新购买500比特币；
2.3支新的加密ETF本周将在澳大利亚开始交易；
3.韩国SK电讯旗下元宇宙ifland将新增加密货币经济系统，拟下半年进军80个国家；
4.币安成为巴西足球锦标赛Brasileirão独家加密赞助商。
政策法规：
1.美国财政部长耶伦：类似UST的资产正在带来风险，Stablecoin监管迫在眉睫；
2.印度考虑对加密服务征收28%的税；
3.牙买加将于今年夏天推出央行数字货币。
1.美国财政部长耶伦：类似UST的资产正在带来风险，Stablecoin监管迫在眉睫；
2.印度考虑对加密服务征收28%的税；
3.牙买加将于今年夏天推出央行数字货币。
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