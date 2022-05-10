宏观市场表现：加密货币总市值为14426.6亿美元；24小时交易量：2104.22亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格31508.86美元，24小时内下跌4.32%；ETH现报价格2387.48美元，24小时内上涨0.27%；BNB现报价格322.9美元，24小时内下跌1.82%。（数据来源：币安）

涨幅榜：YFII，现报价格为1209美元，24小时内上涨14.81%；COCOS，现报价格为1.0472美元，24小时内上涨10.48%；BOND，现报价格为5.46美元，24小时内上涨9.64%。

跌幅榜：LUNA，现报价格为31.48美元，24小时内下跌47.52%；ANC，现报价格为0.875美元，24小时内下跌36.78%；FORTH，现报价格为4.78美元，24小时内下跌28.76%。

成交量：BTC，24小时内成交量达811亿美元；ETH，24小时内成交量达460亿美元；LUNA，24小时内成交量达123亿美元。（数据来源：币安）

当前恐慌与贪婪指数：10（24小时前为11），等级仍为极度恐慌。

注：数值越小，表示群众对于市场越悲观，市场情绪恐慌。数值越大，表示群众对于市场越乐观，市场情绪贪婪。0至24为极度恐慌，25至49为恐慌，50至74为贪婪，75至100为极度贪婪。（数据来源：Alternative.me）

BTC多空比：24小时内，多单占比49.85%，空单占比50.15%，多空单比例为0.99%。（数据来源：Coinglass）