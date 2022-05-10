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币安早报：5月9日要闻一览
币安
2022-05-10 00:30
社群动态：
1.萨尔瓦多以 30744 美元均价，再次买入 500 枚比特币；
2.扎克伯格：将从本周开始在Instagram上测试数字收藏品，允许一小部分美国创作者和收藏家分享他们创作或购买的NFT；
3.LFG将7.5亿美元的BTC贷款给OTC交易公司，以保护UST锚定；LFG 比特币地址今日先转出 42530 枚、后转入 28205.5 枚比特币，目前总持有量 28205.5 枚，用以补充UST储备
1.萨尔瓦多以 30744 美元均价，再次买入 500 枚比特币；
2.扎克伯格：将从本周开始在Instagram上测试数字收藏品，允许一小部分美国创作者和收藏家分享他们创作或购买的NFT；
3.LFG将7.5亿美元的BTC贷款给OTC交易公司，以保护UST锚定；LFG 比特币地址今日先转出 42530 枚、后转入 28205.5 枚比特币，目前总持有量 28205.5 枚，用以补充UST储备
产业要闻：
1.高通CEO：元宇宙市场规模堪比手机，正与Meta、字节跳动等公司合作；
2.世界知名电竞俱乐部FPX宣布进军元宇宙；
3.NASA与Epic Games合作开展火星题材的“元宇宙”项目竞赛；
1.高通CEO：元宇宙市场规模堪比手机，正与Meta、字节跳动等公司合作；
2.世界知名电竞俱乐部FPX宣布进军元宇宙；
3.NASA与Epic Games合作开展火星题材的“元宇宙”项目竞赛；
政策法规：
1.美国佐治亚州罗克希尔为加密货币、金融技术和区块链建立经济特区；
2.菲律宾央行数字货币的试点测试计划于今年四季度进行；
3.天津市财政局开展数字人民币工资发放试点工作
1.美国佐治亚州罗克希尔为加密货币、金融技术和区块链建立经济特区；
2.菲律宾央行数字货币的试点测试计划于今年四季度进行；
3.天津市财政局开展数字人民币工资发放试点工作
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