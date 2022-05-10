币安早报：5月9日要闻一览

社群动态：

1.萨尔瓦多以 30744 美元均价，再次买入 500 枚比特币；

2.扎克伯格：将从本周开始在Instagram上测试数字收藏品，允许一小部分美国创作者和收藏家分享他们创作或购买的NFT；

3.LFG将7.5亿美元的BTC贷款给OTC交易公司，以保护UST锚定；LFG 比特币地址今日先转出 42530 枚、后转入 28205.5 枚比特币，目前总持有量 28205.5 枚，用以补充UST储备

产业要闻：

1.高通CEO：元宇宙市场规模堪比手机，正与Meta、字节跳动等公司合作；

2.世界知名电竞俱乐部FPX宣布进军元宇宙；

3.NASA与Epic Games合作开展火星题材的“元宇宙”项目竞赛；

政策法规：

1.美国佐治亚州罗克希尔为加密货币、金融技术和区块链建立经济特区；

2.菲律宾央行数字货币的试点测试计划于今年四季度进行；

3.天津市财政局开展数字人民币工资发放试点工作