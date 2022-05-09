宏观市场表现：加密货币总市值为16557.49亿美元；24小时交易量：92.83亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格32,862.68美元，24小时内下跌5.46%；ETH现报价格2,378.01美元，24小时内下跌7.52%；BNB现报价格328.6美元，24小时内下跌7.93%。（数据来源：币安）

涨幅榜：FORTH，现报价格为6.67美元，24小时内上涨58.43%；KMD，现报价格为0.45美元，24小时内上涨19.09%；GAL，现报价格为10.405美元，24小时内上涨5.70%。

跌幅榜：MDT，现报价格为0.04404美元，24小时内下跌21.09%；ENS，现报价格为14.76美元，24小时内下跌19.21%；CITY，现报价格为7.83美元，24小时内下跌17.67%。

成交量：BTC，24小时内成交量达422亿美元；ETH，24小时内成交量达234亿美元；USDT，24小时内成交量达83亿美元。（数据来源：币安）

当前恐慌与贪婪指数：11（24小时前为18），等极维持极度恐慌。

注：数值越小，表示群众对于市场越悲观，市场情绪恐慌。数值越大，表示群众对于市场越乐观，市场情绪贪婪。0至24为极度恐惧，25至49为恐惧，50至74为贪婪，75至100为极度贪婪。（数据来源：Alternative.me）

BTC多空比：24小时内，多单占比45%，空单占比55%，多空单比例为0.82%。（数据来源：Coinglass）