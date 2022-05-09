高通CEO：元宇宙市场规模堪比手机，正与Meta、字节跳动等公司合作

据报道，高通首席执行官克里斯蒂亚诺·阿蒙 (Cristiano Amon) 在接受雅虎财经采访时表示，对于 Metaverse 的采用和投资来说，最好的情况还没有到来，元宇宙是真实的，会成为一个非常大的商机，甚至可能与手机市场规模一样大，他说道：「元宇宙并不虚幻，而是一个非常大的机会，十多年前，我们开始投资于物理和数字空间合并的基础技术，由于这些早期投资，全球现有的 40 多种虚拟现实和增强现实设备都由高通支持。」 据克里斯蒂亚诺·阿蒙透露，高通会继续与 Meta 和 Microsoft 等行业巨头保持现有和新的合作伙伴关系，为其扩展现实 (XR) 业务提供硬件和软件，其中最大的合作伙伴是 Meta。克里斯蒂亚诺·阿蒙说道：「我们与 Meta 在 Quest 和 Quest 2 的 VR 方面建立了非常成功的合作伙伴关系，现在还在与微软一起为增强现实制作定制芯片，另外与字节跳动也建立了合作伙伴关系，为 TikTok VR 提供支持。」（雅虎财经）