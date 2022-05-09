Snoop Dogg 与 PayPal 联合创始人等多名科技企业家、明星购买 BIG3 球队 NFT

据报道，BIG3 职业篮球联盟创始人 Ice Cube 透露，多名科技企业家、明星参与了球队 NFT 购买，目前所有 NFT 已售罄，其中 BIG 3 球队 Tri State 推出的 25 个「Fire」级别 NFT 已全部被科技企业家 Sunny Deep、Vinny Lingham 和 Kevin Rose 牵头的组织购买。此外说唱歌手 Snoop Dogg 与 PayPal 联合创始人 Ken Howery 合作购买了另一支 BIG 3 球队 Bivouac 的全部 25 个「Fire」级别 NFT；Uber、Facebook、Twitter 及 Tumblr 等知名科技公司投资人 Gary Vaynerchuk 则购买了 2019 年 BIG3 冠军球队 Triplets 全部 25 个「Fire」级别 NFT。此前报道，BIG3 职业篮球联盟宣布与加密支付应用 MoonPay 达成合作，以促进 BIG3 NFT 的销售。（Decrypt）