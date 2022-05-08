宏观市场表现：加密货币总市值为15927.76亿美元；24小时交易量：998.61亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格34759.22美元，24小时内下跌3.75%；ETH现报价格2572.7美元，24小时内下跌4.54%；BNB现报价格356.9美元，24小时内下跌5.23%。（数据来源：币安）

涨幅榜：MDT，现报价格为0.05558美元，24小时内上涨19.50%；DYDX，现报价格为3.731美元，24小时内上涨11.51%；CITY，现报价格为9.54美元，24小时内上涨10.16%。

跌幅榜：GAL，现报价格为9.9美元，24小时内下跌21.55%；ANC，现报价格为1.6美元，24小时内下跌17.23%；KNC，现报价格为2.45美元，24小时内下跌15.84%。

成交量：BTC，24小时内成交量达341亿美元；ETH，24小时内成交量达184亿美元；LUNA，24小时内成交量达42亿美元。（数据来源：币安）

当前恐慌与贪婪指数：18（24小时前为23），恐慌程度显著上升，等级仍为极度恐慌。

注：数值越小，表示群众对于市场越悲观，市场情绪恐慌。数值越大，表示群众对于市场越乐观，市场情绪贪婪。0至24为极度恐慌，25至49为恐慌，50至74为贪婪，75至100为极度贪婪。（数据来源：Alternative.me）

BTC多空比：24小时内，多单占比48.51%，空单占比51.49%，多空单比例为0.94%。（数据来源：Coinglass）