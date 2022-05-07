宏观市场表现：加密货币总市值为16514.9亿美元；24小时交易量：931.92亿美元（数据来源：CoinMarketCap）

指标币种：BTC现报价格36099.34美元，24小时内上涨0.79%；ETH现报价格2693.92美元，24小时内上涨0.62%；BNB现报价格376.4美元，24小时内上涨0.05%。（数据来源：币安）

涨幅榜：GMT，现报价格为2.79888美元，24小时内上涨17.65%；MOB，现报价格为3.186美元，24小时内上涨17.43%；ZEN，现报价格为35.03美元，24小时内上涨13.26%。

跌幅榜：GAL，现报价格为12.65美元，24小时内下跌18.28%；ANC，现报价格为1.94美元，24小时内下跌8.45%；DATA，现报价格为0.05604美元，24小时内下跌7.69%。

成交量：BTC，24小时内成交量达336亿美元；ETH，24小时内成交量达186亿美元；BCH，24小时内成交量达40亿美元。（数据来源：币安）

当前恐慌与贪婪指数：23（24小时前为22），恐慌程度維持极度恐慌。

注：数值越小，表示群众对于市场越悲观，市场情绪恐慌。数值越大，表示群众对于市场越乐观，市场情绪贪婪。0至24为极度恐慌，25至49为恐慌，50至74为贪婪，75至100为极度贪婪。（数据来源：Alternative.me）

BTC多空比：24小时内，多单占比50.13%，空单占比49.87%，多空单比例为1.01%。（数据来源：Coinglass）