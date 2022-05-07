Ray Dalio：比特币尚不足以与黄金竞争，但投资者应将其纳入投资组合

在最近接受《经济时报》采访时，亿万富翁投资者、桥水基金创始人Ray Dalio承认了数字资产的潜力，尤其是比特币，并强调了这些资产在过去十年中令人印象深刻的表现。 他指出，比特币的有限供应使其类似于黄金等其他普遍接受的通胀对冲工具。然而，由于一些国家的隐私和禁令等问题，他认为中央银行不会将比特币作为储备资产。 虽然Dalio认为投资者应该在其投资组合中拥有比特币等数字资产，但他指出黄金在对冲通胀方面做得更好。他还认为，比特币的总市值低于微软，这使得与黄金相比，它在储存财富方面不太理想。 不过他还指出，由于全球经济环境不断变化，投资者将投资组合多样化是明智之举。Dalio评论说，每个投资者都应该在他们的投资组合中拥有加密货币、黄金和其他传统资产，以加强抵御通货膨胀的能力。“我认为人们只投资其一是错误的，比如选择一种数字货币而没有任何黄金，或者只拥有黄金而没有任何数字货币。”与此同时，Dalio对未来10年加密行业的增长表示乐观。（Crypto Potato）

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